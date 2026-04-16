Un lampo di Ndour riapre tutto: la Fiorentina fa 2-1 contro il Crystal Palace al 52'
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Un lampo nel buio di Ndour riapre la partita al Franchi. Bordata clamorosa del centrocampista dal limite dell’area che batte Henderson per il 2-1 della fiorentina dopo 7 minuti di secondo tempo.
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