Una punizione di Lazovic decide i primi 45' a Marassi: Sampodoria-Hellas 0-1

Partita vivace e giocata su alti ritmi a Marassi in questi primi 45 minuti della sfida fra Sampdoria e Hellas. Sono gli ospiti a creare di più grazie al pressing alto e alla velocità dei suoi uomini, anche se il gol arriva da calcio da fermo. Al 12° Verre stende Lasagna poco fuori dall’area di rigore concedendo una punizione da ottima posizione agli avversari. Alla battuta va Lazovic che pennella una traiettoria perfetta sopra la barriera battendo Audero inutilmente proteso in tuffo. I veronesi hanno altre occasioni per raddoppiare approfittando di un momento di difficoltà del blucerchiati a metà primo tempo, ma Zaccagni, Salcedo e Dawidowicz non sono perfetti nei loro colpi di testa. Nel finale la Samp si risveglia un po' con La Gumina che lancia Damsgaard per vie centrali: perfetta, seppur con qualche rischio, la chiusura energica di Sturaro sul danese. Finisce così il primo tempo di una gara intensa e godibile che resta ancora in bilico nonostante la squadra di Juric abbia avuto più occasioni per raddoppiare.

