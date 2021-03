Ungheria Under 21, i convocati per l'Europeo: c'è il parmense Botond Balogh

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati dell'Ungheria per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. La stragrande maggioranza dei convocati arriva dai campionati interni, ma c'è anche un calciatore che milita in Serie A: si tratta del centrale difensivo classe 2002 del Parma Botond Balogh.

Portieri: Demjén Patrik (Zalaegerszegi), Balázs Bese (Budafok), Péter Kovács (Budaörs).

Difensori: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár), András Huszti (Budafoki), Balogh Botond (Parma), Benedek Varju (MTK Budapest), Attila Mocsi (Szombathelyi Haladás), Olivér Tamás (Paksi), László Deutsch (Puskás Akadémia).

Centrocampisti: András Csonka (Budafoki MTE), Mihály Kata (MTK Budapest), Norbert Szendrei (Budapest Honvéd), Kristóf Hinora (Vasas), Szabolcs Mezei (MTK Budapest), Martin Palincsár (MTK Budapest).

Attaccanti: Tamás Kiss (Puskás Akadémia), Pál Dárdai (MOL Fehérvár), Márk Kovácsréti (Kisvárda), Alen Skribek (Budafok), Adrián Szőke (Heracles), Donát Bárány (Debrecen), Dániel Zsóri (Fehérafoki).