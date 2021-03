Germania Under 21, i convocati: presente il 16enne Moukoko, dietro il leader è Thiaw

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati della Germania per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. Sorprende la presenza del giovanissimo Moukoko, convocato ad appena 16 anni dopo una manciata di presenze col Borussia Dortmund, mentre non ci sono calciatori provenienti dai campionato italiani:

Portieri: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt, in prestito dallo Schalke), Finn Dahmen (Mainz), Lennart Grill (Leverkusen).

Difensori: Josha Vagnoman (Hamburg), David Raum (Greuther Fürth), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Stephan Ambrosius (Hamburg), Ismail Jakobs (Köln), Malick Thiaw (Schalke), Maxim Leitsch (Bochum), Ridle Baku (Wolfsburg).

Centrocampisti: Niklas Dorsch (Gent), Arne Maier (Arminia Bielefeld, in prestito dall'Hertha Berlin), Salih Özcan (Köln), Anton Stach (Greuther Fürth), Vitaly Janelt (Brentford), Mateo Klimowicz (Stuttgart).

Attaccanti: Jonathan Burkardt (Mainz), Lukas Nmecha (Anderlecht, in prestito dal Manchester City), Mergim Berisha (Salzburg), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Youssoufa Moukoko (Dortmund).