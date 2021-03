Romania U21, i convocati di Mutu: dall'Italia Dragusin e Marin. Tre nella lista aggiuntiva

vedi letture

Il ct della Romania U21, Adrian Mutu, ha diramato la lista dei 23 giocatori della squadra rumena per l'Europeo U21. La squadra rumena Under 21 parteciperà dal 24 al 30 marzo alla fase a gironi del Campionato Europeo U21 in Ungheria e Slovenia. Distribuita nel gruppo A, insieme alla nazione ospitante, Germania e Olanda, la nazionale rumena giocherà tutte e tre le partite a Budapest, allo stadio Új Bozsik.

Portieri: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște), Mihai Eșanu (Dinamo Bucarest);

Difensori: Ștefan Vlădoiu (University of Craiova), Denis Haruț (FCSB), Alexandru Pașcanu (Ponferradina / Spagna), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăgușin (Juventus / Italia), Raul Opruț (AFC Hermannstad), Radu Boboc (FC Viitorul);

Centrocampisti: Marius Marin (AC Pisa / Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Università di Craiova), Alexandru Mățan (Columbus Crew / USA);

Attaccanti: George Ganea (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj).

Elenco aggiuntivo: Mihai Popa (Astra Giurgiu), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaș), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Rațiu (Villarreal / Spagna), Adrian Șut (FCSB), Gabriel Simion (FCSB), Vlad Dragomir (Virtus Entella / Italia), Denis Drăguș (Crotone / Italia), Claudiu Petrila (Sepsi OSK), Adrian Petre (UTA Arad), Nicolae Carnat (CFR Cluj), Louis Munteanu (Fiorentina / Italia).