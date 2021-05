Valentino Rossi: "Conte via dall'Inter? Devastante, non me l'aspettavo. Come Mourinho"

“È stata devastante, bruttissima, non me l’aspettavo”. Intervistato da Sky Sport 24, Valentino Rossi, notoriamente tifoso dell’Inter, ha commentato la notizia dell’addio di Antonio Conte ai nerazzurri: “Il girone di ritorno è stato bellissimo, l’Inter vinceva e funzionava tutto. Non me l’aspettavo: il calcio ha diverse dinamiche, ma di solito da noi quando uno vince non va via. Vederlo andare via è stato come quando è andato Mourinho dopo la Champions. Soffri tutto l’anno, poi quando è il momento di godere non puoi farlo, viene da non seguirlo più il calcio. Scherzi a parte, mi dispiace, Conte aveva fatto un ottimo lavoro”.