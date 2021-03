Vecino, ancora 0 minuti con l'Inter in questa stagione: "L'importante è farsi trovare pronto"

Matias Vecino ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sport890', in Uruguay, per commentare il non scarso utilizzo in questa stagione. Assente fino a gennaio per infortunio, il centrocampista uruguagio da un mese è tornato a disposizione ma è stabilmente in panchina. "L'Inter ha una rosa molto ampia e devi essere umile e capire che a volte non giochi. L'importante sarà farsi trovare pronto quando mi verrà data l'opportunità", ha detto Vecino che poi in un altro passaggio ha elogiato Lukaku: "Un gigante buono. Qui si sente fisicamente più potente rispetto ai difensori e non puoi andare allo scontro con lui. E' impossibile, ha grande forza".

Vecino s'è poi soffermato sulla decisione della Conmebol di rinviare le gare per la qualificazione a Qatar 2022 di questo mese di marzo a causa della pandemia: "Immagino - ha detto - sarebbe stato difficile giocare queste partite e i club avrebbe prestito a fatica i loro giocatori alle nazionali. Peccato, le avrei volute giocare dato che ho perso le ultime a causa dell'infortunio.