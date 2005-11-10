Venezia, Antonelli: "Nicola la persona giusta. Esonero Stroppa decisione difficile"

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola come nuovo allenatore degli arancioneroverdi: "Esonerare Stroppa è stata una decisione difficile. Ringrazio Giovanni, resterà sempre un pezzo della nostra storia e del nostro cuore. È stata una decisione sofferta ma ragionata e non istintiva. Nell'ultima partita abbiamo visto uno step indietro e abbiamo deciso di cambiare".

Copsa può dirci di Nicola?

"Lo conosco da tanti anno, ha tanta determinazione e sa dare equilibrio. Chiaramente abbiamo tenuto conto del suo curriculum, come avevamo fatto in passato con Giovanni, penso che sia la persona giusta".