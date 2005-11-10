Venezia, Antonelli: "Vorrei una squadra coraggiosa. Vogliamo essere protagonisti in Serie A"
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Matteo Selli
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Oggi alle 12:11Serie A
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22.11.2026 12:11Serie A
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Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha presentato ai microfoni di DAZN la sfida di campionato contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Sicuramente vorrei vedere il coraggio nella squadra, dato dal lavoro settimanale. Questo deve darci la consapevolezza e la solidità, che va oltre il risultato. Riguarda il nostro progetto, che nasce per vederci protagonisti nella categoria. Adams? Oggi è importante migliorare come squadra, per migliorare la fase realizzativa. Ultimamente abbiamo segnato di più e sono fiducioso che qualche gol in più arriverà".
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