Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha presentato ai microfoni di DAZN la sfida di campionato contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sicuramente vorrei vedere il coraggio nella squadra, dato dal lavoro settimanale. Questo deve darci la consapevolezza e la solidità, che va oltre il risultato. Riguarda il nostro progetto, che nasce per vederci protagonisti nella categoria. Adams? Oggi è importante migliorare come squadra, per migliorare la fase realizzativa. Ultimamente abbiamo segnato di più e sono fiducioso che qualche gol in più arriverà".