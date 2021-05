Venezia, Bocalon: "Aspettavamo la Serie A da 20 anni. Spero di essermi meritato di giocarla"

vedi letture

"Per me è stato un gol importantissimo che ha decretato la fine di un playoff emozionante, un momento bellissimo". Esordisce così l'attaccante Riccardo Bocalon che ieri sera con un gol allo scadere ha fissato il risultato sull'1-1 contro il Cittadella scacciando i fantasmi e blindando la promozione in massima serie del suo Venezia: "È tutto vero e forse lo capiremo tra mesi, sono emozioni che solo questo sport può regalare. Il freddo del canale? Non lo sentivamo, eravamo carichi a bomba, aspettavamo questa Serie A da 20 anni ed è stato bello festeggiare coi tifosi. Dormito? Forse due ore. - conclude il classe '89 a Sky Sport - Giocare in Serie A? Dopo questo gol spero di essermela meritata".