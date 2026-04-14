Venezia, che asta per Doumbia: dopo quattro club italiani, spunta anche lo Sporting CP

Issa Doumbia del Venezia è uno dei giocatori più in forma del campionato di Serie B e ha attirato l'attenzione di diverse big italiane e non solo. Nei giorni scorsi infatti è emersa la notizia dell'interesse da parte di Inter, Roma, Napoli e Milan, che si daranno battaglia per l'italiano classe 2003, che sarebbe ideale anche per le liste e per il costo che non sarebbe eccessivo.

Il problema per le italiane è la concorrenza dall'estero. Secondo quanto riportato da Record, pure lo Sporting Clube de Portugal, impegnato nei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal di Mikel Arteta, sta pensando di ingaggiare Doumbia per il proprio centrocampo, visto che potrebbe partire in estate Hidemasa Morita e lui sarebbe il profilo ideale per sostituirlo. L'importante per le società sarà muoversi in fretta, malgrado il Venezia, qualora dovesse essere promosso in Serie A, prenderebbe tempo per alzare ulteriormente il prezzo.

Doumbia ha 22 anni, è ancora molto giovane e in carriera vanta "solo" 82 presenze e 4 gol con l'AlbinoLeffe e 59 gettoni e 8 reti con il Venezia. Inoltre è sceso in campo 3 volte con l'Italia Under 21. Il suo contratto con i lagunari scadrà tra 3 anni, ovvero il 30 giugno 2029.