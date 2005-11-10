Venezia, Juan Jesus: "Ogni tanto gira bene anche a noi. Non siamo ancora fuori, bisogna continuare"
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Matteo Selli
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17.10.2026 17:53Serie A
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Nel dopo gara di Venezia-Napoli, Juan Jesus intercettato dai microfoni di DAZN , ha commentato la prestazione della squadra. Queste le dichiarazioni del calciatore lagunare:
"Oggi abbiamo dimostrato che ogni tanto gira anche a noi. Abbiamo sempre giocato bene e oggi contro una squadra fortissima la squadra ha dimostrato. Sono punti importantissimi e ora ci prepariamo per la prossima. Adesso serve la mentalità giusta e continuare a lavorare perché non siamo ancora fuori. Nicola? Oggi ha dimostrato di essere un grande allenatore, ma ci sono idee anche di Stroppa. Nicola ci ha dato una mano, noi meriteremmo di stare più in alto in classifica"
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