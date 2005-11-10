Venezia, Nicola: "Oggi non era facile, i ragazzi mi hanno dato una grande mano"

Nel post-partita di Venezia-Napoli, Davide Nicola, tecnico dei lagunari, ha raccontato ai microfoni di DAZN le proprie impressioni sulla gara, soffermandosi sugli aspetti più significativi della prestazione dei suoi. Di seguito le parole dell’allenatore:

"Io mago della salvezze? Sono stanco della narrativa che si fa, secondo me i ragazzi mi hanno dato una grandissima mano. Non era facile perché abbiamo avuto due giorni, ma mi hanno dato disponibilità nel fare più di due allenamenti. Abbiamo trovato l'equilibrio che ci permettesse di essere competitivi. Il Napoli ci ha agevolato, perché avendo qualità, potevamo applicarci e avere distanza giusta tra i reparti. Abbiamo difeso anche bene sui calci piazzati, non era facile passare da uomo a zona. Sono partite in cui bisogna essere realisti, potevamo anche non vincerla per ciò che ha fatto il Napoli. Però avevamo bisogno di ordine tecnico tattico che ci permettesse di essere più competitivi. Poi quando ti concentri più su un aspetto rischi di perderne un altro. Adesso dovremo rimanere all'interno del processo di lavoro. Oggi potevamo forse sfruttare meglio delle situazioni e magari arriveremo a farlo. Adams? Non mi piace parlare del singolo all'interno di un gruppo. Ognuno ha delle qualità, la nostra gente ci ha aiutato per tutta la partita, lui ha fatto degli errorini ma ci mette l'anima e ha delle qualità importantissime. Aiuta la squadra. Ha dei margini di miglioramenti pazzeschi".