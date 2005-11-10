È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Bologna, anticipo che ha aperto la 13^ giornata di Serie A, terminato 0-0 nonostante diverse chance nitide da entrambi i lati. Il tecnico arancioneroverde, Davide Nicola, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.08 inizia la conferenza

Che partita è stata?

"Mi aspettavo che diceste: 'Che partita che avete fatto!". Abbiamo fatto una grande partita. Dal mio arrivo abbiamo incontrato Napoli, Inter, Juventus, Como, Bologna... Il Venezia sta acquisendo fluidità da una fase all'altra. Non c'è un problema del gol, ma il Venezia lotta per un obiettivo molto chiaro. Dobbiamo costruirci i numeri. Sono contento perché a parte la prestazione, sono contento anche di chi è entrato. Sono riuscito ad inserire anche Bella-Kotchcap".

Dopo un calendario tremendo, arrivano avversari più alla portata.

"Ogni partite è giocabile, o si può pensare come vent'anni fa, chiaro che statisticamente è possibile pagare dazio. Stiamo facendo punti, chiaro che potevamo farne anche di più, arriverà il momento in cui. Mi gaso, perché oggi i tifosi ci hanno sostenuto i tifosi nonostante il freddo pungente".

Stankovic ha fatto parate determinanti.

"Anche Skorupski, penso abbia fatto più parate di Stankovic.

La partita di Adams e Yeboah?

"Stasera li ho visti più puliti nei movimenti, l Bologna marca a uomo e questo rende le cose più difficile. Hanno creato occasioni importanti, forse meritavano anche il gol per il lavoro fatto. Bello vedere Yeboah e Adams uscire e dare il cinque a tutti".

Ore 23.16 finisce la conferenza stampa