Venezia, Nicola: "Adorante si deve costruire i numeri per la Serie A"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 20:45Serie A
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27.11.2026 20:45Serie A
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Davide Nicola, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Bologna: "Io parlo della mia esperienza e vedo che la squadra si sta rispettando. Il Penzo è uno stadio particolare e noi stiamo stiamo andando dietro la loro storia".
Sono anche gli altri che devono aiutare i centravanti?
"Per noi è importante costruirci i numeri per stare in categoria, Creandosi i numeri per la categoria, diventeremo più fluidi. Mi fido ciecamente dei miei giocatori e nutro stima in loro".
E' pronto Adorante?
"Credo che debba costruirsi i numeri qui, in B lo ha già dimostrato. In questo momento l'ho portato perchè voglio che assaggi il clima partita, vedremo strada facendo".
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