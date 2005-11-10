Davide Nicola, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Bologna: "Io parlo della mia esperienza e vedo che la squadra si sta rispettando. Il Penzo è uno stadio particolare e noi stiamo stiamo andando dietro la loro storia".

Sono anche gli altri che devono aiutare i centravanti?

"Per noi è importante costruirci i numeri per stare in categoria, Creandosi i numeri per la categoria, diventeremo più fluidi. Mi fido ciecamente dei miei giocatori e nutro stima in loro".

E' pronto Adorante?

"Credo che debba costruirsi i numeri qui, in B lo ha già dimostrato. In questo momento l'ho portato perchè voglio che assaggi il clima partita, vedremo strada facendo".