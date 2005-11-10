Davide Nicola, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro il Bologna: "Sono sempre contento quando la mia squadra crea. Meritavamo anche più del vantaggio nel primo tempo. Non siamo nati imparati. Alcuni giocatori avevano la giusta tranquillità in B, ma ho grande fiducia in loro".

In allenamento i suoi attaccanti segnano?

"In allenamento è chiaro che ci sono delle condizioni differenti. Questi ragazzi sentono la responsabilità di fare bene, sto cercando loro di fargliela abbassare. In sette partite abbiamo affrontato squadre di qualità. Oggi la squadra è stata brava a crederci, a non smettere mai di creare, c'è da migliorare questa tranquillità. A parte venti minuti di Torino, non abbiamo mai sbagliato le partite. L'importante è creare".

Com'è la sensazione a Venezia dal tuo arrivo?

"Dall'esordio con il Napoli ho sempre visto una squadra. Sta dimostrando di poter stare in questo campionato. Abbiamo avuto un problema: in questa categoria, rispetto alla B, puoi fare bene anche novanta minuti e al primo errore pagare dazio. Se analizziamo che qualche nostro attaccante non ha i numeri con altri è perchè ci sono delle differenze. Anche loro non hanno avuto grandi situazioni".