Ufficiale Venezia, prelevato Alessio Pozzi a titolo definitivo dalla Vis Pesaro

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per la cessione a titolo definitivo del portiere Alessio Pozzi.

Arrivato a Pesaro nel gennaio del 2025, Pozzi si è saputo ritagliare il suo spazio fino a diventare nel 2025/2026 uno dei protagonisti assoluti della stagione. Con personalità, tecnica e grande professionalità ha difeso i pali della Vis Pesaro in 35 gare ufficiali, guadagnando 12 clean sheets e l’affetto di tutto il popolo biancorosso.