Ufficiale Ancora rinnovi in casa Vis Pesaro. Pozzi prolunga con il club con accordo biennale

Prosegue l'avventura di Alessio Pozzi con la Vis Pesaro, perché anche per l'estremo difensore, arrivato nelle Marche a gennaio, ha prolungato su base biennale il proprio accordo con il club biancorosso: nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2027.

Di seguito, la nota della società:

"La Vis Pesaro 1898 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Alessio Pozzi fino al 30 giugno 2027.

Il portiere classe 2000 è arrivato a Pesaro a gennaio, dopo aver accumulato esperienze in Serie C e Serie D. In biancorosso ha ottenuto 2 presenze e altrettanti clean sheets, dimostrando affidabilità con prestazioni solide, interventi puntuali e personalità. Questo rinnovo significa fiducia e condivisione di un progetto che lo vedrà indossare ancora per due stagioni la nostra storica maglia. Certi del suo valore, lotteremo insieme per i nostri colori e per nuovi obiettivi.

Avanti insieme, Alessio!

Forza Vis!".