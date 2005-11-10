Ufficiale Venezia, ecco il rinnovo di Stroppa: 3 anni più opzione. Spunta l'aneddoto scaramantico

Ora è anche ufficiale: il Venezia annuncia il rinnovo di Giovanni Stroppa, condottiero della cavalcata della passata stagione che ha portato alla storica vittoria del campionato di Serie B con annessa promozione.

Il comunicato del Venezia

Ecco l'annuncio: "Il Venezia FC comunica di aver prolungato il contratto di mister Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con rinnovo automatico di un'ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Arrivato in laguna nell'estate del 2025, Giovanni Stroppa ha guidato il Venezia FC alla conquista del primo posto in Serie B e la conseguente promozione in Serie A. Sotto la sua guida, la squadra ha saputo distinguersi per identità di gioco, continuità di rendimento e spirito di gruppo, riportando il Club nella massima serie italiana. Il prolungamento del rapporto con mister Stroppa conferma la continuità del percorso avviato, consolidando le basi del progetto sportivo del Club dopo il ritorno in Serie A".

Le parole di Stroppa

Nella conferenza stampa di oggi Stroppa ha parlato della firma raccontando un aneddoto: "Sulla firma svelo un aneddoto: il direttore (Antonelli, ndr) è molto scaramantico, non voleva farmi firmare di venerdì. Come un capodanno qualsiasi abbiamo aspettato a mezzanotte nella sua barca. A mezzanottte e un minuto abbiamo firmato sulla barca davanti a Piazza San Marco", le sue parole.