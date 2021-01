Ventola sul Cagliari: "Di Francesco scontento del mercato". Cassano risponde: "Non è al Real!"

Sul canale Twitch di Christian Vieri, Nicola Ventola parla del Cagliari. "Non hanno fatto un mercato per Di Francesco, è scontento. Gioca col 4-3-3, il Cagliari pur avendo un buon organico gioca con un modulo che il mister non ha mai usato nella sua carriera. È il problema principale di una squadra buona con un tecnico che stimo". Gli risponde Antonio Cassano. "Non sei Zeman che gioca solo in un modo. Gli hanno preso Ounas e Sottil, ha punte centrali. Se vai al Real Madrid ti fanno un certo tipo di mercato, se vai al Cagliari devi prendere quello che hai. Ha fatto bene col 4-2-3-1 con Joao Pedro dietro alla punta".