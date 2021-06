Vergine riparte dal settore giovanile della Roma: bocciò Zaniolo ma ha scoperto Chiesa

Piccola rivoluzione in arrivo per il settore giovanile della Roma. I giallorossi sono infatti pronti ad accogliere Vincenzo Vergine, che alla guida del vivaio della Fiorentina ha lanciato negli anni diversi talenti: tra i più recenti, Bernardeschi e Chiesa. Una piccola grande pecca riguarda la bocciatura di un giovanissimo Zaniolo, che poi è esploso e ora è uno degli uomini simbolo proprio della Roma. In ogni caso il percorso in viola è stato clamorosamente positivo tra trofei vinti e giocatori lanciati nel grande calcio ed è a lui, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, che la Roma affiderà il ruolo di responsabile del settore giovanile, con Morgan De Sanctis che “salirà” lavorando a più stretto contatto con il gm Thiago Pinto. Affiancherebbe così Vergine l’attuale capo scouting, Simone Lo Schiavo, a cui sarebbe affidato il compito di guidare le formazioni dalla Primavera all’Under-17. Resterà ovviamente Bruno Conti, che avrà la sua importanza nel progetto “verde” della Roma. Confermato anche Alberto De Rossi sulla panchina della Primavera.