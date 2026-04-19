Verona, Belghali: "Stagione difficile per noi, oggi giocherò in una posizione diversa"

Rafik Belghali, esterno del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro il Milan: "E' stata una stagione difficile, conosciamo la nostra situazione ma dobbiamo cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine dando tutto. Oggi giocherò in una posizione diversa, nulla di speciale ma sarò più vicino alla porta".