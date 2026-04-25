Verona, Belghali: "Orgoglioso della squadra, gara simbolo della nostra stagione"

Rafik Belghali, esterno del Verona, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 in casa contro il Lecce: "Sono molto orgoglioso della squadra, ci sono stati tanti momenti come quello di oggi durante la stagione. Dobbiamo continuare a fare così, anche se quest'anno non è andata bene. Ho avuto un'occasione per cambiare la gara nel primo tempo, rappresenta un po' la storia della stagione".