Verona, Bowie: "Conquistiamo meno di quanto meritiamo"

Nel post-partita di Torino-Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN l'attaccante degli scaligeri ed autore della rete del momentaneo 1-1, Kieron Bowie.

Il commento sulla partita.

"Penso che sia stata una partita molto dura, fisica. Ci abbiamo provato, ma purtroppo non abbiamo portato punti a casa".

Cosa pensare per l'immediato futuro?

"Dobbiamo continuare a lavorare, perché ogni tanto abbiamo conquistato meno di ciò che meritavamo e dobbiamo portare a casa più punti possibili".