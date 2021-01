Verona, Juric aspetta Kalinic: "Gli servono settimane di lavoro, avete troppa fretta"

Il Verona aspetta Nikola Kalinic e in conferenza stampa il tecnico Ivan Juric chiede tempo per il centravanti croato, fin qui non brillante con la maglia dell’Hellas: “Con Kalinic avete troppa fretta, ha bisogno di settimane di lavoro. Noi lo stiamo usando per una sessantina di minuti, poi penso che Di Carmine sia entrato molto bene. Continuerò così per alzare il livello di entrambi. Mercoledì abbiamo forzato e ha fatto un po' meno bene di La Spezia, ma continueremo a insistere perché la sensazione è che può darci tanto".

Kalinic gioca molto di tacco: è un suo estro o ci lavora lei?

”Non sto lavorando su queste cose, per me è importante che il suo passaggio raggiunga il compagno, che non lo sbagli".

