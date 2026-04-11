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Verona, Sammarco: "Contro il Torino è un'altra occasione persa"

Verona, Sammarco: "Contro il Torino è un'altra occasione persa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:24Serie A
Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

17.20 - Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Come mai Orban in panchina? Era per gestire meglio la palla con Harroui? Ed è un'altra occasione persa...
"Orban ha avuto un po' di febbre, abbiamo adottato una strategia diversa. A tratti hanno fatto ciò che abbiamo richiesto, come gestione del pallone abbiamo fatto abbastanza bene nonostante qualche errore banale. E' un'altra occasione persa, sì: abbiamo creato, purtroppo parliamo sempre delle solite cose"

Su chi punterebbe in B?
"Non è una domanda giusta...La formazione iniziale dà qualche indizio, ma parlare di futuro non è giusto. Dobbiamo concentrarci per finire bene questo campionato"

Belghali ha perso un po' di spinta?
"Non so se è un problema di giocare a destra o a sinistra, era reduce dalla Coppa d'Africa ed è alla terza di fila. Lo abbiamo dovuto gestire così come Edmundsson, poi a livello tattico era quella di far salire Frese per avere tre giocatori in fascia. Potevamo farlo di più"

Ore 17.24 - Termina la conferenza stampa di Sammarco

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