Vice Szczesny? Per la Juventus sarà Perin. Ma l'ex Genoa non si accontenta

Sarà Mattia Perin il vice Szczesny nella stagione 2021/22. La Juventus, scrive 'Tuttosport', continua a far sapere che tra i pali è già sistemata in vista della prossima stagione col polacco portiere titolare, Perin il suo vice e Pinsoglio, fresco di rinnovo, come terzo.

Una scelta che non convince del tutto Perin, ex Genoa che vorrebbe giocare titolare anche nella prossima stagione. La Juventus però non ha fretta di darlo via, anche perché cederlo vorrebbe dire trovare poi un sostituto all'altezza. E comunque, con un contratto in scadenza nel 2022, in questo momento prende in considerazione solo la possibilità di cederlo a titolo definitivo.