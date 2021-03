VIDEO - L'analisi di Sky sul gol annullato a Kessie: nessuna immagine conferma il tocco di mano

vedi letture

Le immagini non aiutano a capire se il gol di Franck Kessie fosse o meno da annullare. È questa l’analisi dei colleghi di Sky, sulla gara tra Milan e Manchester United, caratterizzata anche dalla rete non convalidata al centrocampista rossonero per un presunto tocco di mano, che non si riesce assolutamente a capire se sia avvenuto o meno.