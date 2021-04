Vieri: "Il futuro del Milan è Leao. Senza Ibra, deve giocare lui e non Mandzukic"

vedi letture

"Ma ora servono i gol e lui ne ha fatti pochi: è un calciatore straordinario, deve farne minimo 15"

Parlando nel corso di una diretta Twitch dal proprio canale, Christian Vieri individua in un calciatore del Milan uno dei problemi della squadra di Pioli: "Leao deve fare più gol, non mi limiterei a parlare di Mandzukic. Per me è un giocatore straordinario, deve fare da 15 gol a salire e ne ha fatti solo 5. Ora i gol pesano e lui è mancato. È fondamentale fare gol in questi ultimi 5-6 gare di campionato e in questo momento al Milan mancano, un discorso che possiamo fare anche per Rebic. Oggi in panchina? Il futuro del Milan è Leao. Senza Ibra, deve giocare lui e non Mandzukic, con tutto il rispetto".