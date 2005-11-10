Villarreal, Inigo Perez non si sbilancia prima del Napoli: "Non voglio regalare spunti tattici"

Testa già al Napoli per il Villarreal, prossimo avversario degli azzurri in Champions League. La formazione spagnola arriva all'appuntamento europeo dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in campionato. Al termine della gara del Bernabeu, l'allenatore Inigo Perez ha però preferito non entrare nei dettagli delle soluzioni tattiche adottate contro i blancos, proprio per evitare di fornire informazioni utili allo staff di Massimiliano Allegri in vista della sfida di martedì all'Estadio de la Ceramica.

Inigo Perez: "Studio le conferenze degli altri tecnici"

A chi gli chiedeva di approfondire la struttura utilizzata contro il Real Madrid, con la difesa a cinque, Foyth impiegato come ulteriore difensore in marcatura su Bellingham e i terzini portati a stringere verso il centro, Perez ha risposto: "L'hai descritta benissimo. Tuttavia, dato che ci attende un mese pieno di impegni e sto già preparando la prossima gara, preferisco non svelare dettagli o spunti tattici agli avversari che affronteremo tra un paio di giorni. Io stesso studio le conferenze degli altri tecnici per cogliere ogni minima sfumatura. Più tardi, a telecamere spente, parliamo di tattica finché vuoi".

Verso Villarreal-Napoli: "Non voglio aiutare i videoanalisti avversari"

Nonostante il ko contro il Real Madrid, il tecnico si dice soddisfatto di quanto mostrato dalla sua squadra e ribadisce la volontà di mantenere riservate le proprie idee in vista dei prossimi appuntamenti: "Al di là del risultato, sono contento della prestazione. C'è uno studio dietro ogni scelta tattica, ma preferisco non addentrarmi nei dettagli stasera: abbiamo tante gare ravvicinate e non voglio regalare troppi spunti ai videoanalisti avversari". Il prossimo banco di prova sarà proprio il Napoli, atteso martedì in Spagna.