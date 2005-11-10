Il tecnico del Villarreal aspetta Allegri in Champions: "De Bruyne punto a favore del Napoli"

Vigilia di Champions League per il Villarreal, che dopo la sconfitta in campionato contro il Real Madrid domani riceverà il Napoli all'Estadio de la Ceramica. "Siamo ancora in fase di recupero, abbiamo bisogno di energia. Dovremo mostrare un rendimento fisico importante per battere il Napoli. Gli undici che hanno giocato a Madrid potrebbero giocare anche domani, fisicamente stanno bene, poi dipenderà dalle scelte tecniche", ha detto l'allenatore Inigo Perez in conferenza stampa

Cos'ha visto finora del Napoli?

"Hanno qualche infortunio importante come noi, ma anche qualche recupero come McTominay. Sappiamo che possono giocare a quattro o a cinque, sappiamo che si adatta all'avversario. Il Napoli è una squadra completa, con un grande allenatore, dotato di grandi capacità tattica. Allegri ci renderà le cose difficili".

Come affronterete il Napoli e cosa pensi di De Bruyne?

"KDB ha vissuto moltissime serate come quella di domani ed è un punto a favore del Napoli. Soprattutto per la qualità che impone nel gioco. Il Napoli ha maturità, esperienza, ed è importante in questa competizione: le esperienze vissute dal nostro gruppo l'anno scorso dà un valore importante perché laro sanno cosa non desiderano ripetere. L'esperienza di De Bruyne, dell'allenatore e di ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, mi aspetto che pochi giocatori nostri sbaglieranno approccio alla gara. Lo scorso anno non c'ero io come allenatore, ti posso dire che col Rayo Vallecano io l'anno scorso in Europa puntavo molto sulla mentalità: devi gestire le forze, due giorni fa hai giocato al Bernabeu con un logorio fisico e mentale importante, len, stasera, i giocatori devono ricostruire mentalità e legarsi anche all'entusiasmo che crea la tifoseria. Queste cose ti danno entusiasmo e ti fanno dare qualcosa in più. Lavoro tanto sull'aspetto mentale, partita dopo partita. Penso che posso dire che avendo iniziato un nuovo ciclo con un nuovo allenatore serve tempo. Ma dall'inizio potevamo vincere partite che non abbiamo vinto, penso siano stati punti persi più per aspetti mentali ed emozioni che per tattica o solidità fisica. Non userò scuse, poi siamo cresciuti poco a poco mese dopo mese: questo è importante ma credo che abbiamo vinto, perso o pareggiato in base a quanta concretezza abbiamo avuto".