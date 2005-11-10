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Villarreal, Perez teme il PSG: "Un rullo compressore, se percepiscono la paura non perdonano"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
ieri alle 23:56Calcio estero
02.11.2026 23:56Calcio estero
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Iñigo Pérez presenta la sfida di Champions contro il PSG e avverte il Villarreal: "Dobbiamo superare il nostro complesso di inferiorità".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG fa paura, ma il Villarreal non vuole partire sconfitto. Alla vigilia della sfida di Champions League contro i parigini, Iñigo Pérez ha descritto senza mezzi termini la forza della squadra di Luis Enrique: "Non importa il campo, l'avversario o il momento, sono implacabili, un rullo compressore. È esattamente quello che mi aspetto". Il tecnico spagnolo ha quindi indicato l'atteggiamento necessario: "Dobbiamo essere consapevoli dei loro punti di forza e sapere che sono forti. Dobbiamo superare il nostro complesso di inferiorità, affermarci e cercare di dimostrare di essere al loro livello. Altrimenti, percepiranno la nostra paura e non ce lo perdoneranno".

Iñigo Pérez elogia Luis Enrique: "È brillante, per me affrontarlo è un onore"

Grande ammirazione anche per Luis Enrique: "Non appena ha preso le redini del progetto, i risultati si sono visti. È brillante e ha una forte personalità. Ammiro il modo in cui gestisce sia i successi che i fallimenti. Per uno come me, che è agli inizi, è un onore poter lavorare con lui e con la sua squadra". Il PSG arriverà all'appuntamento con diverse assenze, compresa quella pesantissima di Khvicha Kvaratskhelia, vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro contro il Barcellona. Mancheranno anche Ousmane Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes.

"Quale occasione migliore per dimostrare la nostra forza?"

Nonostante l'emergenza, i campioni d'Europa hanno appena travolto 5-1 il Le Havre, mentre il Villarreal arriva dalla sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Espanyol. Iñigo Pérez vuole però trasformare la difficoltà in un'opportunità: "Quale modo migliore per noi di riaffermare la nostra forza se non contro la migliore squadra della Champions League, campione degli ultimi due anni? Non c'è niente di meglio che affrontare i migliori. Non lo vedo come un problema. Lo accettiamo. Domani ci aspetta un test importante".

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