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Villarreal, Inigo Perez: "Napoli forte e Allegri è un grande, ma abbiamo fiducia"

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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 16:44Serie A
12.10.2026 16:44Serie A
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Il Villarreal, reduce dalla sconfitta in campionato contro il Real Madrid, cerca riscatto in Champions League contro il Napoli.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Champions League per il Villarreal. Dopo la sconfitta in campionato contro il Real Madrid, al termine comunque di una buona partita, il Submarino Amarillo domani riceverà il Napoli all'Estadio de la Ceramica. Oggi alle 16.15 ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia, con l'allenatore Inigo Perez che presenterà il match davanti ai media. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'evento.

16.26 - Prende parola Inigo Perez: "Siamo ancora in fase di recupero, abbiamo bisogno di energia. Dovremo mostrare un rendimento fisico importante per battere il Napoli. Gli undici che hanno giocato a Madrid potrebbero giocare anche domani, fisicamente stanno bene, poi dipenderà dalle scelte tecniche".

Come vivete la cattiva partenza in Champions League?
"Le dinamiche di Champions League devono essere lasciate a parte. Perdere con Arsenal o Borussia Dortmund può accadere, non le chiamerei dinamiche negative. Né per noi né per loro. Non abbiamo perso la speranza. Vogliamo vincere e festeggiare coi nostri tifosi. Non c'è l'urgenza della vittoria, non siamo nervosi, ma vogliamo vincere".

Cos'ha visto finora del Napoli?
"Hanno qualche infortunio importante come noi, ma anche qualche recupero come McTominay. Sappiamo che possono giocare a quattro o a cinque, sappiamo che si adatta all'avversario. Il Napoli è una squadra completa, con un grande allenatore, dotato di grandi capacità tattica. Allegri ci renderà le cose difficili".

Finora è mancata un po' di concretezza sotto porta?
"Sì, lo dicono le statistiche. Non è per mancanza di insistenza negli allenamenti, ma tavolta questo indice dipende dal portiere avversario. Contro di noi hanno fatto tutti ottime prestazioni. Non credo che sia una cosa su cui insistere più di quanto stiamo facendo. Speriamo che questo porti al risultato. Col passare del tempo tutto ciò che desideriamo si consoliderà e i risultati arriveranno, sperando che avvenga presto".

C'è una grande atmosfera. La gente può dare una motivazione extra?
"Sì, credo che l'aspetto mentale domani sarà fondamentale. Specialmente in casa. C'è stata qualche partita in cui abbiamo sbagliato mentalmente. Col Real Madrid abbiamo giocato in maniera eccellente, fino al gol, poi negli ultimi dieci minuti è comparsa quest'ansia. Con l'espulsione è mancato qualcosa sotto l'aspetto tattico da parte mia e sotto l'aspetto della mentalità per la squadra. Domani non dovrà succedere. Domani è meglio se facciamo una partita con errori tecnici e non di mentalità".

Tra quanto tornerà Pepé?
"Non è una lesione calcistica, non sono uno specialista, ma non ci vorrà tanto tempo. Dipenderà molto dall'evoluzione e da come si sentirà Nicolas".

Che tipo di partita ti aspetti?
"Mi aspetto un'impostazione tattica diversa dal passato. Sono molto bravi in transizione, cosa che noi abbiamo subito al Bernabeu, dove però abbiamo giocato bene. Il Napoli è una squadra che se vuole aprirsi, vuole giocare, vuole creare caos lo può fare e l'ha già fatto. Domani i primi minuti saranno fondamentali".

State studiando soluzioni diverse?
"Giocare con tre aumenta la struttura e ti permette che la formazione non debba fare troppo uno sforzo rispetto a quando giochi a due, abbiamo giocatori che possono fare entrambe le cose. In base a come giocherà il Napoli e alla partita che verrà fuon, prenderemo la decisione più adeguata".

Come affronterete il Napoli e cosa pensi di De Bruyne? 
"KDB ha vissuto moltissime serate come quella di domani ed è un punto a favore del Napoli. Soprattutto per la qualità che impone nel gioco. Il Napoli ha maturità, esperienza, ed è importante in questa competizione: le esperienze vissute dal nostro gruppo l'anno scorso dà un valore importante perché laro sanno cosa non desiderano ripetere. L'esperienza di De Bruyne, dell'allenatore e di ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, mi aspetto che pochi giocatori nostri sbaglieranno approccio alla gara. Lo scorso anno non c'ero io come allenatore, ti posso dire che col Rayo Vallecano io l'anno scorso in Europa puntavo molto sulla mentalità: devi gestire le forze, due giorni fa hai giocato al Bernabeu con un logorio fisico e mentale importante, len, stasera, i giocatori devono ricostruire mentalità e legarsi anche all'entusiasmo che crea la tifoseria. Queste cose ti danno entusiasmo e ti fanno dare qualcosa in più. Lavoro tanto sull'aspetto mentale, partita dopo partita. Penso che posso dire che avendo iniziato un nuovo ciclo con un nuovo allenatore serve tempo. Ma dall'inizio potevamo vincere partite che non abbiamo vinto, penso siano stati punti persi più per aspetti mentali ed emozioni che per tattica o solidità fisica. Non userò scuse, poi siamo cresciuti poco a poco mese dopo mese: questo è importante ma credo che abbiamo vinto, perso o pareggiato in base a quanta concretezza abbiamo avuto".

16.39 Finisce la conferenza stampa di Inigo Martinez.

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