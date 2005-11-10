Iraola ritrova Inigo Perez in Champions: "Sa tutto di me, sarà speciale affrontarlo"

La sfida di Anfield tra Liverpool e Villarreal non sarà soltanto un appuntamento importante per la Champions League, ma anche un incontro dal forte valore personale. Da una parte Andoni Iraola, alla guida dei Reds, dall’altra Inigo Perez, tecnico del Villarreal: due allenatori spagnoli, ma soprattutto due amici legati da un rapporto nato ai tempi dell’Athletic Bilbao.

Alla vigilia della partita, Iraola ha raccontato l’emozione di ritrovare il suo ex compagno e collaboratore: "Per me sarà una partita molto speciale perché Íñigo è un mio amico. Ci conosciamo dai tempi del settore giovanile dell’Athletic, abbiamo giocato insieme in prima squadra e quando ha smesso è stato uno dei primi che ho voluto con me come assistente. Abbiamo vissuto tante cose insieme. È un privilegio affrontarlo in una gara di Champions League"- Un rapporto così stretto che rende particolare anche la preparazione alla sfida: "Mi conosce molto bene, sa tutto di me. Normalmente ci sentiamo spesso per parlare di Liga, Premier League, calcio e famiglie, ma quando ci si avvicina a una partita così si cerca di mantenere le distanze".

Liverpool, Iraola tra assenze e nuove certezze

Il tecnico dei Reds ha poi fatto il punto sulle condizioni della squadra, soffermandosi sugli infortuni di Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai. L’esterno olandese, fermatosi dopo pochi minuti contro il Brentford, potrebbe rientrare prima della sosta di novembre, mentre il centrocampista ungherese sta recuperando da un problema già accusato nei giorni precedenti: "Non è una ricaduta, ma dobbiamo essere pazienti". Iraola ha parlato anche del momento positivo di Florian Wirtz, protagonista nelle ultime uscite: "Ha disputato due partite molto buone, ha aiutato la squadra con e senza palla. Quando analizziamo tutto nei dettagli, bisogna anche riconoscere quando un giocatore fa bene".

Tra le note liete c’è anche Ronald Araújo, arrivato dal Barcellona e subito protagonista ad Anfield. Il tecnico spagnolo ha spiegato di averlo informato fin dal primo colloquio della possibilità di utilizzarlo come terzino destro: "Ha dimostrato di essere pronto ad aiutare la squadra in qualsiasi posizione. È un giocatore con esperienza, fame e voglia di dimostrare il suo valore". Infine, sul bilancio dei suoi primi dieci incontri sulla panchina del Liverpool, Iraola non si è ancora concesso tempo per riflettere: "Non ho avuto nemmeno il tempo di pensarci. Stiamo imparando durante il percorso e cercando di migliorare ogni giorno". Ora tutta l’attenzione è rivolta al Villarreal, in una notte di Champions che per lui avrà un significato speciale.