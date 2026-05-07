Vlahovic aspetta una big dall'estero. E il rinnovo con la Juve resta in fase di stallo

Quale futuro per Dusan Vlahovic? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione legata al serbo, il cui contratto scade fra 54 giorni. E le ultime sensazioni non sono troppo positive per un eventuale nuovo accordo con la Juventus.

Secondo la rosea, Vlahovic ha deciso di dare priorità ad altre squadre europee, sperando che il Bayern Monaco o il Barcellona possano fare una mossa. Soprattutto i catalani, che presumibilmente perderanno Lewandowski, anch'egli in scadenza di contratto, potrebbero virare sull'attaccante bianconero considerando anche la situazione finanziaria tutt'altro che florida. Pertanto siamo in una situazione di stallo, nonostante la Juve sia pronta a offrire un contratto che, sebbene sia di gran lunga meno remunerativo dell'attuale, è comunque di alto livello (6 miloni più bonus). La palla passa al giocatore e al padre Milos che ne cura gli interessi, intanto il giocatore fa la sua parte in campo, tornando al gol nella partita contro il Verona: non segnava da 179 giorni.