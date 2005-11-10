TMW Vlahovic dopo Alisson: la seconda richiesta di Spalletti che non viene accontentata

L'estate della Juventus non sarà semplice, questo lo sappiamo molto bene, ma le premesse non sono proprio il massimo, pensando anche a quello che potrebbe passare per la testa di Luciano Spalletti, che ha già avuto due delusioni negli ultimi dieci giorni, ovvero da quando è terminato il campionato. La mancata qualificazione in Champions League rappresenta un problema enorme in chiave calciomercato, e anche questa non è una novità, ma per evitare nuovi fallimenti sarà necessario per la Juve migliorare una rosa che spesso non si è rivelata all'altezza, a cominciare da due ruoli chiave, il portiere e il centravanti.

Richieste non accontentate.

Luciano Spalletti aveva chiesto due cose: l'arrivo di Alisson e la conferma di Vlahovic ed entrambi i desideri dell'allenatore sono destinati a rimanere tali, visto che l'estremo difensore brasiliano resterà al Liverpool, a meno di colpi di scena, e il serbo non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Se il buongiorno si vede dal mattino il tecnico bianconero non può certo dormire sonni tranquilli, ma il mercato è solo all'inizio e per la società ci sarà tutto il tempo di far ricredere l'allenatore.

Tempo al tempo, questo è chiaro, ma le premesse non sono ottime. Comolli dovrà mettersi al lavoro per chiudere il prima possibile le trattative più importanti, per evitare di arrivare in ritardo e di consegnare la rosa a Spalletti a ridosso dell'inizio della stagione.