Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Vlahovic-Juventus, il rinnovo dovrebbe arrivare. Anche per mancanza di alternative

Vlahovic-Juventus, il rinnovo dovrebbe arrivare. Anche per mancanza di alternativeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:10Serie A
Lorenzo Di Benedetto

La Juventus e Dusan Vlahovic: una storia che non è ancora arrivata al capolinea. Dopo i tanti problemi legati al rinnovo degli scorsi mesi, nelle ultime settimane, e non è un mistero, le parti si sono avvicinate sensibilmente e la sensazione è che alla fine si possa arrivare a un accordo che consentirebbe al serbo di proseguire la sua avventura a Torino anche dopo il 30 giugno 2026. La cosa certa è una sola: nel caso in cui si dovesse arrivare al prolungamento è chiaro che le cifre dello stipendio dell'attaccante non sarebbero quelle dell'attuale contratto. Vlahovic, come noto, percepisce 12 milioni di euro in questa sua ultima stagione del primo accordo siglato nel gennaio 2022, frutto di una trattativa che in quel momento favorì a non poco il centravanti. Adesso le cose sono cambiate, in tutto e per tutto, ed è impensabile che si possa proseguire su quella strada molto dispendiosa per le casse della Juve.

Nuovi contatti.
Dopo l'apertura di Vlahovic al prolungamento, nelle prossime settimane le parti si incontreranno ancora per provare a raggiungere la quadra sul nuovo contratto e le sensazioni, a oggi, sono molto positive, anche perché il serbo resta ancora il miglior attaccante, per numeri, nell'attuale rosa di Luciano Spalletti. Sabato scorso l'allenatore bianconero ha bocciato definitivamente, con le scelte fatte, sia Jonathan David che Lois Openda, che finiranno sul mercato, e allora ecco che il ruolo di Vlahovic è tornato a essere centrale, dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per circa quattro mesi in questa stagione.

Mancano anche le alternative.
Un'apertura, da parte dello stesso Vlahovic, che è stata sì dettata dalla voglia di tornare protagonista con la maglia della Juventus, ma anche per la vera mancanza di alternative, visto che nelle ultime settimane nessuno si è fatto davvero avanti per proporgli un contratto. Il Milan era sullo sfondo, niente di più, e dall'estero non sono arrivate proposte. Per tutti questi motivi il matrimonio dovrebbe andare avanti, ma solo la firma metterà davvero la parola fine a questa lunghissima telenovela.

Articoli correlati
Juventus-Vlahovic, il rinnovo sarà biennale: Spalletti decisivo, ingaggio superiore... Juventus-Vlahovic, il rinnovo sarà biennale: Spalletti decisivo, ingaggio superiore ai 6 milioni
Bianchi suggerisce la Juve: "Perdere a zero Vlahovic un peccato. Tutti lo criticavano... Bianchi suggerisce la Juve: "Perdere a zero Vlahovic un peccato. Tutti lo criticavano prima..."
Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
Altre notizie Serie A
Scatta la vigilia dell'Italia: tra poco la conferenza stampa del CT Gattuso Live TMWScatta la vigilia dell'Italia: tra poco la conferenza stampa del CT Gattuso
Napoli, dall'Argentina: il Boca Juniors si è rassegnato all'addio di Zeballos, il... Napoli, dall'Argentina: il Boca Juniors si è rassegnato all'addio di Zeballos, il prezzo è in calo
Inter, the last dance per Darmian, Acerbi e De Vrij: non c’è l’intenzione di rinnovare... TMWInter, the last dance per Darmian, Acerbi e De Vrij: non c’è l’intenzione di rinnovare
Pacchioni: "Juve, Spalletti è l’uomo giusto. Cambiare significherebbe riazzerare"... TMW RadioPacchioni: "Juve, Spalletti è l’uomo giusto. Cambiare significherebbe riazzerare"
Flamini miliardario, l'ex Milan vuole investire nell'Arsenal: "Non dimentico da dove... Flamini miliardario, l'ex Milan vuole investire nell'Arsenal: "Non dimentico da dove vengo"
Il tempo passa anche per l'eterno Pedro: addio alla Lazio a fine stagione, poi il... TMWIl tempo passa anche per l'eterno Pedro: addio alla Lazio a fine stagione, poi il ritiro?
Osimhen, Vlahovic e gli altri: tutte le alternative ad Alvarez studiate dal Barcellona... Osimhen, Vlahovic e gli altri: tutte le alternative ad Alvarez studiate dal Barcellona
Il ds del Basilea punta su Sommer: "È il mio preferito per la porta. Spero mi chiami... Il ds del Basilea punta su Sommer: "È il mio preferito per la porta. Spero mi chiami presto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic-Juventus, il rinnovo dovrebbe arrivare. Anche per mancanza di alternative
Immagine top news n.1 L'Italia lascia Coverciano, oggi parla Retegui col CT. I dubbi e le ultime sugli azzurri
Immagine top news n.2 Napoli, il bel gesto di Lukaku per il rush finale: Conte lo accantona? Big Rom lavora di più
Immagine top news n.3 David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Immagine top news n.4 Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti
Immagine top news n.5 Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"
Immagine top news n.6 Il verdetto di Open Var: il mani di Pongracic in Fiorentina-Inter non era da rigore
Immagine top news n.7 Salah via dal Liverpool a fine stagione: il rinnovo aveva solo rimandato l'inevitabile
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pacchioni: "Juve, Spalletti è l’uomo giusto. Cambiare significherebbe riazzerare"
Immagine news Serie A n.2 I motivi del calo dell'Inter di Chivu spiegati dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, the last dance per Darmian, Acerbi e De Vrij: non c’è l’intenzione di rinnovare
Immagine news Serie A n.2 Pacchioni: "Juve, Spalletti è l’uomo giusto. Cambiare significherebbe riazzerare"
Immagine news Serie A n.3 Flamini miliardario, l'ex Milan vuole investire nell'Arsenal: "Non dimentico da dove vengo"
Immagine news Serie A n.4 Il tempo passa anche per l'eterno Pedro: addio alla Lazio a fine stagione, poi il ritiro?
Immagine news Serie A n.5 Osimhen, Vlahovic e gli altri: tutte le alternative ad Alvarez studiate dal Barcellona
Immagine news Serie A n.6 Il ds del Basilea punta su Sommer: "È il mio preferito per la porta. Spero mi chiami presto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 A Cesena è in arrivo il 5° direttore sportivo della gestione Aiello: in poco più di quattro anni
Immagine news Serie B n.2 Bedin: "Nel nuovo Integrity Tour grande attenzione a discriminazioni e dipendenze digitali"
Immagine news Serie B n.3 Abodi: "La Serie B non sia copia sbiadita della Serie A. Vedo tanti prospetti con futuro importante"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Peghin: "Addio Andreoletti doloroso. Ora sei finali da giocare col coltello fra i denti"
Immagine news Serie B n.5 Vice-Cole, direttore sportivo e area scouting. Il Cesena è chiamato a un’accelerazione
Immagine news Serie B n.6 Padova, Breda: "Margine d'errore bassissimo. Per salvarci serve sbagliare il meno possibile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, il TAR stoppa la clinica al Liberati: a rischio il piano economico
Immagine news Serie C n.2 Ternana, si cerca il nuovo direttore sportivo: Botturi in pole, Ferrarese nel mirino
Immagine news Serie C n.3 Pochesci: “Vicenza e Benevento hanno meritato. Nel Girone B deluso dalla 'mia' Ternana"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, la storica 'R' del Cotonificio Rossi torna al 'Menti': domenica l'inaugurazione
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, al Corriere della Sera la cerimonia per la 12ª edizione del 'Premio Stracca'
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il calendario ufficiale di playoff e playout. Si parte il 3 maggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.3 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.5 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!