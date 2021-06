Vlahovic piace a tutti. Soprattutto a Commisso e Gattuso per la loro nuova Fiorentina

Dusan Vlahovic ha conquistato tutti con la seconda parte della Serie A in cui si è rivelato sotto i grandi riflettori. Grazie ai 21 gol messi a segno nell'ultima Serie A, l'attaccante serbo ha messo basi solidissime per la salvezza della Fiorentina, attirando su di sé attenzioni delle più illustri. Fuori dall'Italia c'è soprattutto il Borussia Dortmund, ma è all'interno dello Stivale che sembrerebbero esserci gli ammiratori più grandi. Tempo fa l'agente del classe 2000 ha avviato qualche discorso preliminare con la Roma (Mourinho, tra l'altro, è da tempo suo ammiratore= anche se negli ultimi giorni sembrano avanzare le candidature anche di Juventus e Milan. In tutto questo accodarsi, però, in pochi hanno fatto forse i conti con la volontà di Commisso, della Fiorentina e del suo nuovo allenatore Gattuso, che difficilmente potrà aver accettato l'incarico così in fretta senza garanzie su questo fronte: l'intento comune, in questo senso, è costruire la nuova squadra intorno a Vlahovic. E anche renderlo chiaro alla nutrita concorrenza, visto che le ultime dichiarazioni del calciatore sembravano remare proprio in quella direzione.