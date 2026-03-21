Vlasic riapre la sfida di San Siro. Rigore trasformato dal serbo, Milan-Torino 3-2 all'83'
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Il Torino riapre la partita all'83' con un rigore trasformato in modo perfetto da Vlasic. Massima punizione concessa per un fallo di Pavlovic su Simeone, inizialmente non ravvisato dall'arbitro Fourneau, successivamente tornato sui propri passi per l'intervento del VAR. Il parziale ora è: Milan-Torino 3-2.
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