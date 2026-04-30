TMW Mazzarri sempre più vicino alla Grecia. Positivo il primo incontro col presidente dell'Iraklis

L'incontro tra Walter Mazzarri e il presidente dell'Iraklis, Panagiotis Monemvasiotis, è stato positivo. Il tecnico di San Vincenzo visiterà le strutture del club ellenico e prenderà una decisione definitiva. La proposta fatta dal club è di un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione, manca ancora la fumata bianca ma siamo vicini a trovare l'intesa.

L'Iraklis è una delle squadre storiche del campionato greco, tuttavia caduta in disgrazia e attualmente la terza squadra di Salonicco, dopo PAOK e Aris. In questa stagione la squadra ha vinto il campionato di seconda divisione, tornando in Super League dopo 9 anni.