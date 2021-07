Witsel e il mancato arrivo alla Juve nel 2016: "Non ho rimpianti, rifarei le stesse scelte"

Protagonista in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Italia, il centrocampista belga Axel Witsel torna sul mancato arrivo alla Juventus nel 2016, quando poi rimase allo Zenit San Pietroburgo: "In tanti me lo hanno chiesto, io ho preso la decisione all'epoca, scegliendo un altro club ma non ho rimpianti. Se dovessi tornare indietro, prenderei sempre la stessa scelta".

