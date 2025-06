Ufficiale L'Atletico Madrid fa piazza pulita, ufficiale l'addio di Witsel: "Conserverò ricordi speciali"

vedi letture

"Grazie, Witsel!". Così l'Atletico Madrid esordisce nel suo comunicato ufficiale per salutare Axel Witsel dopo tre stagioni trascorse con la maglia rojiblanca cucita addosso, da quel luglio 2022 quando lasciò il Borussia Dortmund per approdare per la prima volta ne LaLiga e in Spagna. Il centrocampista belga di 36 anni recentemente adattato da difensore centrale dice addio ai colchoneros da parametro zero.

"Grazie per la fiducia, la passione e il supporto incondizionato. È stato un onore indossare questa maglia e conserverò sempre ricordi molto speciali di questo capitolo della mia carriera", ha detto Witsel nel suo messaggio di addio ai canali ufficiali dell'Atletico.

Il saluto ufficiale

"Vorremmo ringraziarlo per la dedizione e l’impegno dimostrati durante la sua permanenza nel nostro club e gli auguriamo il meglio per il futuro. Axel Witsel inizierà un nuovo capitolo a partire dalla prossima stagione e lascerà il club alla scadenza del suo contratto, lunedì 30 giugno 2025. Il centrocampista belga saluta il nostro club dopo tre stagioni. Arrivato nella stagione 2022/23, ha collezionato 116 presenze ufficiali tra LaLiga, Copa del Rey, Champions League, Supercoppa di Spagna e Coppa del Mondo per club, segnando tre gol.

L'Atlético de Madrid lo ringrazia per la professionalità e il lavoro svolto durante la sua permanenza nel club e gli augura ogni successo nelle sue future esperienze, dentro e fuori dal campo".