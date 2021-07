Witsel sfida l'Italia: "Ha un grande centrocampo, ma non siamo qui per adattarci a loro"

vedi letture

Axel Witsel lancia la sfida all’Italia. Il centrocampista del Belgio, protagonista oggi in conferenza stampa, parla così della nazionale azzurra: "Hanno un grande centrocampo ma non siamo qui per adattarci a loro e credo viceversa. Rimarremo concentrati negli ultimi minuti a differenza del Portogallo dove ci siamo addormentati nel finale. Noi abbiamo più individualità, loro sono una bella squadra e il loro gioco mi piace molto. Quando li ho visti in tv mi sono piaciuti, non sarà una partita facile. Hanno giocatori come Jorginho e Verratti in mezzo che sono molto talentuosi, di gran qualità. Se riuscissimo a fermarli, potremmo fargli male ma non sarà affatto semplice. La gara contro l'Austria dell'Italia deve servirci da esempio, non dobbiamo fare gli stessi errori fatti col Portogallo dove ci siamo disuniti e distratti".