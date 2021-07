Xhaka vuole la Roma. Tagli economici e niente premi per poter convincere l'Arsenal

Granit Xhaka vuole soltanto la Roma. Il centrocampista svizzero, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta cercando di convincere l'Arsenal alla cessione: pur di arrivare in giallorosso il giocatore è disposto a tagliare alcuni benefit economici e a rinunciare a determinati bonus per far arrivare i due club a un punto di incontro. L'Arsenal chiede 20 milioni di euro, i giallorossi sono a 15 più bonus: le cessioni di Olsen e Kluivert possono dunque sbloccare la trattativa.