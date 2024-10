Yildiz: "Io e Vlahovic siamo amici. Thiago Motta è positivo e ci aiuta a migliorarci"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fantasista della Juventus Kenan Yildiz ha commentato la sconfitta contro lo Stoccarda e come ci si deve alzare in campionato. Anche perché il prossimo sarà il derby d'Italia contro l'Inter: "Come ci si rialza? Restando positivi nonostante le difficoltà e continuando a lavorare duramente. Non c’è tempo per rimuginare, bisogna guardare al futuro".

Che cosa è cambiato con Thiago Motta?

"Un nuovo allenatore porta sempre una boccata di aria fresca, io però avevo un buon rapporto anche con Allegri. Motta è positivo e ci aiuta a migliorarci, è una persona di cuore che vuole sempre vincere, come me. Abbiamo un rapporto scherzoso, quando mi vede mi dà sempre una pacca sulla spalla".

Domani c’è l’Inter, è la gara giusta per ripartire e dimostrare che per lo scudetto ci siete anche voi?

"L’Inter è una buona squadra e batterla ci darebbe tanta energia positiva. Noi siamo la Juventus, siamo forti e andiamo a San Siro per vincere. Il campionato è lungo, ci sono tante partite e noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, poi si vedrà".

Del Piero-Trezeguet è stata una delle coppie d’attacco più amate dai tifosi della Juventus: lei e Vlahovic sognate di emularli?

"Io e Dusan siamo amici e ci intendiamo molto bene. Certo, sarebbe bello fare come loro".