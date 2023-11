Zaccagni ko nella Lazio per un trauma distorsivo. Il report medico: "Nessuna lesione"

Nel corso della partita di ieri persa 2-1 contro la Salernitana, Maurizio Sarri è stato costretto al cambio forzato al 62' per l'infortunio di Mattia Zaccagni. L'esterno, intervenuto in spaccata su un cross di Felipe Anderson, è caduto male provocandosi un problema all'anca. I controlli medici, svolti questa mattina in Paideia, hanno escluso lesioni, ma evidenziato un trauma distorsivo come comunicato dalla Lazio in una nota ufficiale.

Il report medico su Zaccagni

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell’anca sinistra, a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Salernitana. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab". Una notizia comunque che non aiuta il tecnico biancoceleste, già alle prese col ko di Romagnoli, in vista della sfida di Champions di martedì contro il Celtic.