Zago elegge i migliori difensori italiani: "Mancini lascia tutto in campo, poi Bastoni e Calafiori"

L'ex difensore della Roma e della Nazionale brasiliana, Antonio Carlos Zago, a margine della partita di beneficienza organizzata da "Serie A Operazione Nostalgia" ha parlato dei migliori interpreti che ci sono oggi in quello che era il suo ruolo, nel calcio italiano.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Sportitalia: "I migliori difensori italiani? Penso che Mancini anche se non attraversa un buon momento sia forte, è uno che lascia tutto in campo. Poi c'è Bastoni che è nel giro della Nazionale e un altro è Calafiori, mi piace come esce con la palla, è uno che sa giocare un po' di più. Mi piacciono tutti e tre".