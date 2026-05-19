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Il Milan torna in ritiro per preparare il match con il Cagliari: il programma degli allenamenti

Il Milan torna in ritiro per preparare il match con il Cagliari: il programma degli allenamentiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 17:24Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Milano, Antonio Vitiello

Il Milan torna in ritiro per preparare l’ultima giornata di campionato, decisiva per guadagnare l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Domani, secondo quanto raccolto, la squadra di Massimiliano Allegri farà allenamento doppio, mentre giovedì sarà giorno libero e da venerdì a domenica sera i rossoneri saranno in ritiro a Milanello.

Dopo i risultati dell’ultimo turno, il Milan è padrone del proprio destino: battendo il Cagliari - domenica sera alle 20.45, come tutte le gare rilevanti per Champions e salvezza dell’ultima giornata -, il Diavolo staccherebbe il pass per l’Europa che conta a prescindere dai risultati delle altre.

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