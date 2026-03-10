TMW Zago sa come si fa: "Gasp riporterà lo Scudetto a Roma. E io gli sarei servito..."

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore della Roma, Antonio Carlos Zago, ha parlato del nuovo ciclo iniziato da Gian Piero Gasperini nella Capitale.

Sarebbe servito uno Zago a Gasperini? Lei si sarebbe divertito in questa Roma?

"Penso di sì (ride, n.d.r.) Io mi adattavo a tutti gli schemi, ho giocato a 3 o a 4, non vedo problemi a giocare a uomo come vuole Gasperini. Io ero aggressivo, mi piaceva marcare, penso che gli farei comodo sì!".

Gasperini può essere l'allenatore che, nei prossimi anni, riporterà lo Scudetto a Roma?

"Speriamo, ma deve avere il tempo che ha avuto all'Atalanta per costruire. Certo, a Bergamo è rimasto 9 anni, però penso che la continuità di lavoro sia importantissima per un allenatore, non solo in Italia. Spero dunque che possa avere il tempo necessario per vincere, perché sono passati 25 anni dall'ultimo Scudetto. Un tecnico come lui, che ha portato una squadra come l'Atalanta stabilmente in Champions ed a vincere l'Europa League beh, se avrà tempo può portare lo Scudetto alla Roma".

Totti in dirigenza: che ne pensa?

"Ho nominato solo i nuovi arrivati, ma c'era già lui che... mamma mia, che campionato ha fatto quell'anno? Anzi, in tuttta la sua carriera. Ha portato la bandiera della Roma per tutta la vita. Penso sia giusto che torni: non so come abbia fatto a rimanere lontano dalla Roma per tutti questi anni. È stato parte della storia del club e penso che possa aiutare molto in dirigenza".

Di Wesley che ne pensa?

"Ho sempre parlato bene di lui perché già al Flamengo, qui in Brasile, ha fatto cose bellissime. È stato nel giro della Nazionale, a parte gli infortuni in questo momento è uno dei giocatori principali della Roma. Se rimanesse anche in estate dunque sarebbe un rinforzo importantissimo per il futuro. Lo vedo più o meno come Cafù: uno dei migliori, fisicamente straripante, con il modo di giocare di Gasperini fa gol. È al primo anno, ma ne ha già fatti 4, può aiutare la Roma in futuro".