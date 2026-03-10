TMW Zago: "Alisson Santos futuro del Brasile. Luis Henrique fortissimo, Bremer un top"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore della Roma, Antonio Carlos Zago, ha parlato di alcuni suoi connazionali protagonisti nell'attuale Serie A.

Visto l'infortunio di Rodrygo, può avere una chance Alisson Santos in Nazionale, visto il bell'impatto al Napoli?

"Alisson Santos lo conoscevano in pochi qui in Brasile, perché è andato giovane in Portogallo. Ha fatto delle belle partite al Napoli. Sulla convocazione al Mondiale penso di no perché non è ancora stato chiamato, ma se Ancelotti dovesse prenderlo in considerazione nelle prossime partite, allora dico che potrebbe fare bene. Deve continuare così perché è un giocatore importante per il futuro della Selecao".

Bremer è un pilastro del quale la Juventus non riesce a fare a meno.

"Mi piace tantissimo. Conosco la persona che lo ha portato al Torino, Roberto Miggiano, lavorava con Mazzarri. Fin da quando Bremer è arrivato al Torino, Roberto mi ha sempre parlato benissimo di lui. È cresciuto tantissimo con la mentalità europea, oggi è fra i migliori al mondo".

Luis Henrique ha mostrato di avere dei colpi, ma in campo sembra ancora timido. Che ne pensa?

"Per me è fortissimo. Ha dribbling, spunti, velocità. Non lo conosco personalmente, magari è timido e ci mette un po' di più ad adattarsi ad una grande squadra come l'Inter, che è la prima candidata a vincere lo Scudetto. Penso che possa crescere e migliorare ancora, è talentuoso, tutto arriva al momento giusto".

Ancelotti può riportare il Brasile a vincere il Mondiale?

"È ciò che tutti speriamo, sono 24 anni che il Brasile non vince il Mondiale, ma non sarà facile. Ci saranno Nazionali come Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, speriamo anche l'Italia. Abbiamo sofferto tantissimo negli ultimi due Mondiali nel non vedere gli Azzurri partecipare. Il Brasile è sempre il Brasile, anche se non pare come favorito. Abbiamo una bella squadra, anche se con altre squadre davanti. Mi auguro che possiamo vincere, ma il mio lato italiano spera che anche l'Italia possa fare bene".